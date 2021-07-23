Толпы петербуржцев собрались посмотреть парад на фоне пандемии

Власти Санкт-Петербурга собирались провести парад ВМФ без зрителей из-за пандемии коронавируса, однако на мероприятие пропустили пешеходов. В результате на набережных образовались толпы зрителей, передаёт «Фонтанка».

По информации издания, за несколько минут до начала парада было решено пропускать людей, в том числе с детьми, чтобы не создавать толпу на перекрытых улицах.

«Подъём» отмечает , что для автомобилей движение перекрыто спецтехникой, но пешеходы могут попасть на мероприятие.

Ранее власти города сообщали, что парад пройдёт без зрителей.

Главный военно-морской парад в честь 325-летия российского флота начался в Санкт-Петербурге 25 июля. В торжествах участвуют около четырёх тысяч моряков, более 50 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 48 самолётов и вертолётов морской авиации. Мероприятие открыл президент Владимир Путин.

За последние сутки в Санкт-Петербурге зафиксировано 1934 случая коронавируса, погибли 77 пациентов.