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Толпы петербуржцев собрались посмотреть парад на фоне пандемии

12:33, 25 июля 2021
Фото: Социальные сети
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Власти Санкт-Петербурга собирались провести парад ВМФ без зрителей из-за пандемии коронавируса, однако на мероприятие пропустили пешеходов. В результате на набережных образовались толпы зрителей, передаёт «Фонтанка».

По информации издания, за несколько минут до начала парада было решено пропускать людей, в том числе с детьми, чтобы не создавать толпу на перекрытых улицах.

«Подъём» отмечает, что для автомобилей движение перекрыто спецтехникой, но пешеходы могут попасть на мероприятие.

Ранее власти города сообщали, что парад пройдёт без зрителей.

Главный военно-морской парад в честь 325-летия российского флота начался в Санкт-Петербурге 25 июля. В торжествах участвуют около четырёх тысяч моряков, более 50 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 48 самолётов и вертолётов морской авиации. Мероприятие открыл президент Владимир Путин.

За последние сутки в Санкт-Петербурге зафиксировано 1934 случая коронавируса, погибли 77 пациентов.

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