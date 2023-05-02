Путин поручил восстановить дома погорельцев в Сосьве

Фото: «АиФ. Урал»/РИА Новости

Последствия пожара в поселке Сосьва в Свердловской области

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил до начала отопительного сезона восстановить пострадавшее от пожара жилье в поселке Сосьва Свердловской области. Глава государства обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и сказал, что выполнить данное поручение возможно, передает ТАСС.

Что касается восстановления домов, то это должно быть сделано к отопительному сезону. Возможности такие есть, и нужно это сделать, — сказал Путин.

Пожар в поселке Сосьва произошел 25 апреля. Когда загорелась сухая трава, из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на жилые дома. Двое жителей поселка погибли, сотни людей остались без крова. Частично пострадала инфраструктура РЖД, пламя повредило ЛЭП и трансформаторы. Полностью сгорело лечебно-исправительное учреждение № 23 региональной ФСИН.

На данный момент по делу о пожаре в Сосьве заключили под стражу специалиста по пожарной безопасности Сосьвинского городского округа и управляющего местной лесопилкой. Аналогичную меру пресечения избрали в отношении специалиста по пожарной безопасности.