Путин пообещал продлить программу «Земский учитель» Путин: программу «Земский учитель» продлят до 2030 года

Фото: kremlin.ru/Павел Бедняков, РИА «Новости»

Владимир Путин

Программа «Земский учитель» будет продлена до 2030 года, заявил президент России Владимир Путин во время своего визита на Чукотку. Глава государства напомнил, что по данной программе каждому участнику выплачивается по 2 млн рублей. По словам Путина, которые приводит РИА Новости, программа отличается востребованностью и демонстрирует высокую эффективность в регионах Дальнего Востока.

Программу «Земский учитель» нужно продлевать. И мы ее продлим до 2030 года. Она востребована в целом по стране и в регионах Дальнего Востока, работает эффективно, — отметил он.

Вместе с тем президент подчеркнул, что программа «Земский учитель» не будет распространяться на техникумы и колледжи. По его словам, данный вопрос будет обсуждаться и решаться в рамках программы специалитета. Участие в обсуждении будут принимать представители бизнеса, заинтересованные в подготовке высококвалифицированных кадров.

Ранее Путин посетил круглогодичный тепличный комплекс «Крестьянское хозяйство Макатровых» на Чукотке. В рамках своего визита глава государства осмотрел огурцы сорта «Святогор», выращенные в условиях вечной мерзлоты. Отмечается, что президент посетил регион впервые.