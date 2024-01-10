Программа «Земский учитель» будет продлена до 2030 года, заявил президент России Владимир Путин во время своего визита на Чукотку. Глава государства напомнил, что по данной программе каждому участнику выплачивается по 2 млн рублей. По словам Путина, которые приводит РИА Новости, программа отличается востребованностью и демонстрирует высокую эффективность в регионах Дальнего Востока.
Программу «Земский учитель» нужно продлевать. И мы ее продлим до 2030 года. Она востребована в целом по стране и в регионах Дальнего Востока, работает эффективно, — отметил он.
Вместе с тем президент подчеркнул, что программа «Земский учитель» не будет распространяться на техникумы и колледжи. По его словам, данный вопрос будет обсуждаться и решаться в рамках программы специалитета. Участие в обсуждении будут принимать представители бизнеса, заинтересованные в подготовке высококвалифицированных кадров.
Ранее Путин посетил круглогодичный тепличный комплекс «Крестьянское хозяйство Макатровых» на Чукотке. В рамках своего визита глава государства осмотрел огурцы сорта «Святогор», выращенные в условиях вечной мерзлоты. Отмечается, что президент посетил регион впервые.