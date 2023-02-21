Путин пообещал, что россиян не ограничат «пушками вместо масла» Путин заверил, что экономика России выдержит и военную, и социальную нагрузки

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ в Гостином Дворе

Экономика России сможет выдержать как увеличившиеся запросы по оборонным статьям, так и по социальным, заявил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Он уверен, что приоритетность оборонной экономики не заденет повседневной социальной политики.

Есть такое выражение — пушки вместо масла. Оборона — важнейший приоритет, но мы не должны разрушать экономику. У нас есть все, чтобы обеспечить безопасность и создать условия для развития. В этой логике будем действовать и дальше, — заверил Путин.

Президент подчеркнул, что Россия смогла выстоять перед санкциями и затратами на военные нужды.

Российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем полагали на Западе. Благодаря совместной работе правительства, парламента, Банка России, субъектов Федерации и, конечно же, делового сообщества, трудовых коллективов, — сказал глава РФ.

Ранее Владимир Путин заявил о продолжении программы бесплатной газификации населения. Глава государства уточнил, что для граждан она будет действовать на постоянной основе.