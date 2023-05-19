Путин пообещал бороться с оскорблениями цыган

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по межнациональным отношениям

Президент России Владимир Путин пообещал на заседании Совета по межнациональным отношениям бороться с оскорблениями цыган. По его словам, термин «инфоцыгане» оскорбляет этническую группу. Трансляция заседания велась на сайте Кремля.

На блогосферу повлиять, конечно, непросто, но в отношении госСМИ обязательно это нужно сделать. Постараемся сделать все, чтобы не допускать ксенофобии, — заявил Путин.

Таким образом глава государства прокомментировал слова руководителя Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежды Деметер, указавшей, что блогеры и СМИ начали активно употреблять термин «инфоцыгане», не имеющий отношения к цыганам и использующийся в отношении недобросовестных организаторов обучающих курсов в Сети. По ее словам, подобная практика разжигает ненависть к цыганскому народу.

Ранее глава государства указал на то, что противники России не понимают, что национальное многообразие делает страну и ее партнеров сильнее. Россияне, по мнению Путина, знают, что единство делает страну сильной и непобедимой. Президент подчеркнул, что в настоящий момент происходит консолидация общества.