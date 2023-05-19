Путин: противники России заняли бы второе место на конкурсе недоумков

Фото: Татьяна Барыбина/пресс-служба губернатора Ставропольского края/ТАСС

Президент России Владимир Путин (в центре) на заседании Совета по межнациональным отношениям

Люди с неоколониальным мышлением являются недоумками, которые в конкурсе себе подобных заняли бы второе место, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям. Трансляция заседания велась на сайте Кремля. Глава государства указал на то, что противники России не понимают, что национальное многообразие делает страну и ее партнеров сильнее.

Я уже сказал, что люди, которые руководствуются своими неоколониальными идеями, и есть недоумки и на конкурсе недоумков заняли бы второе место. Почему только второе? Да потому что недоумки, — заявил Путин.

Президент считает, что призывы поделить Россию на мелкие государственные образования связаны с корыстными интересами. По его словам, враги страны не желают ничего, кроме как подчинить территорию РФ себе, чтобы эксплуатировать. Простые же россияне знают, что единство делает страну сильной и непобедимой. Путин подчеркнул, что в настоящий момент происходит консолидация общества.

Ранее Путин завил, что геополитика оппонентов России строится вокруг принципа «разделяй и властвуй». Он отметил, что такая деятельность направлена на растаскивание исторической России, тогда как цель страны состоит в объединении русского народа.