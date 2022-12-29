Путин подписал закон, ужесточающий ответственность для иноагентов

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Согласно новым нормам, уголовное наказание в виде штрафов или лишения свободы будет применяться после двукратного административного нарушения порядка деятельности иностранного агента в течение одного года.

Теперь при более чем двух нарушениях закона об иноагентах в течение года (например, отсутствие плашки на постах) можно получить до двух лет лишения свободы, говорится в законе. А за отказ регистрироваться в качестве иноагента тем, кто собирает сведения в военной или военно-технической отрасли, может грозить до пяти лет колонии.

Ранее ярославского блогера Андрея Алексеева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) оштрафовали на 10 тысяч рублей за недостаточно большой шрифт «иноагентской» плашки. Этот случай стал первым в России. По мнению юристов, проблема заключается в законодательстве об иноагентах, которое допускает возможность разного толкования правовой нормы.

Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Николай Брыкин ранее сообщил, что намеревается инициировать подготовку законодательной инициативы для признания «трусов-перебежчиков» и «предателей Родины» иностранными агентами. Политик отметил, что упомянутые граждане продолжают получать деньги в России и «вытягивать их из нашей экономики». Он также выразил надежду на то, что «путь обратно им будет заказан».