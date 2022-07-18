Путин одобрил запрет зарубежного ПО на объектах критической инфраструктуры Путин одобрил инициативу правительства запретить зарубежное ПО на всех объектах критической инфраструктуры

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу кабмина о запрете использования иностранного программного обеспечения на всех объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), включая негосударственные, пишет «Интерфакс». Такое предложение внес вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Те предложения, которые вы сделали, будут поддержаны. Проект указа — он уже готовится — будет подписан, — сказал глава государства.

Чернышенко при этом отметил, что до появления конкурентоспособного отечественного ПО во всех нишах необходимо будет определить специальные условия использования существующего зарубежного софта. Кроме того, предполагается создание единого каталога и категорирование всех значимых объектов КИИ.

Ранее стало известно, что объем рынка офисного программного обеспечения в России может к 2026 году составить 59 млрд рублей. По мнению аналитиков, к этому моменту доля российских разработчиков на нем составит 40% против сегодняшних 7%. Тенденция к этому наблюдается в связи с импортозамещением, а также с ростом рисков при использовании созданного западными организациями ПО.