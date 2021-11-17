Аналитики ожидают роста доли российских решений на рынке офисного софта

Объём рынка офисного программного обеспечения (ПО) в России может к 2026 году составить 59 млрд рублей. По мнению аналитиков, к этому моменту доля российских разработчиков на нём составит 40% против сегодняшних 7%. Тенденция к этому наблюдается в связи с импортозамещением, а также ростом рисков при использовании созданного западными организациями ПО, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные компании J`son & Partners Consulting.

Согласно опубликованным в исследовании данным, к концу 2020 года отечественный сегмент софтверного рынка был 38,8 млрд руб. Однако стоит ожидать к 2026 году изменения структуры рынка. Так, доля зарубежного ПО опустится в 2,6 раза, а российского увеличится с 7% до 40%. На ПО с открытым кодом придётся около 30%.

В минувшем году большая доля рынка решений, созданных с основном для обработки электронных документов при варианте совместной работы, выпала на коммерческий сектор. Она составила сумму в 26,2 млрд рублей. Далее по объёмам затрат следует госсектор с его 9,9 млрд рублей. Закупки физических лиц составили 2,7 млрд рублей. Потенциальная ёмкость рынка, по оценке J`son & Partners Consulting, может достинуть 309,5 млрд рублей.

Основными движущими силами процесса станут такие факторы, как импортозамещение, поддержка использования открытого програмного обеспечения со стороны государства. Сюда также относятся повышение рисков при использовании зарубежного ПО, а также рост его стоимости в связи с санкциями.

Так, с 2016 года госорганам и госкорпорациям запрещена закупка иностранного ПО. Это привело к увеличению с 2015 года объёмов использования отечественных решений с 20% до 70%.

Также на обсуждении в Минцифры сейчас находится вопрос об импортозамещении на объектах критической информационной инфраструктуры (к ним относятся госорганы, банки, предприятия оборонной промышленности, объекты транспорта, здравоохранения и др.). Возможный срок, указанный в проекте указа президента перехода на отечественное ПО — 1 января 2023 года.

Контролировать данный вопрос в части софта будет Минцифры, а закупки оборудования — Минпромторг.

Ранее стало известно, что для российских чиновников готовится суперприложение (super app), которое обойдётся почти в полмиллиарда рублей. Оно позволит им следовать своим обязанностям с любой точки мира. О разработке ПО объявило Минцифры.