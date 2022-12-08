Путин поддержал разволновавшегося Героя России словами «здесь все свои» Путин поддержал разволновавшегося Героя России Малыйкина во время речи в Кремле

Фото: Сергей Карпухин/РИА Новости

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поддержал разволновавшегося Героя России ефрейтора Давида Малыйкина во время выступления в Кремле. В ходе мероприятия по случаю вручения медали «Золотая Звезда» военнослужащий неожиданно забыл слова.

Не смущайся, здесь все свои, — сказал Путин, похлопав ефрейтора по спине.

После Малыйкин вспомнил слова и завершил речь.

Несмотря на все трудности, мы выполним поставленную задачу и уничтожим нацистскую заразу, пытающуюся разделить наши народы и сделать ничтожной нашу общую историю. Победа будет за нами, — заключил ефрейтор.

Ранее Путин наградил званием «Волонтер года» Владимира Тараненко, который эвакуировал более 30 тысяч жителей Донецкой Народной Республики. Российский лидер подметил разницу между международным термином «волонтер» и отечественным «доброволец», обратив внимание на особый смысл, заложенный в русском слове.