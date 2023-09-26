Путин поддержал идею возрождения Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге

Фото: Вадим Жернов/РИА Новости

Здание Императорского Царскосельского лицея в в Царском селе

Президент России Владимир Путин поддержал идею о возрождении Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге. Инициативу озвучил ректор Академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Алексей Комиссаров, отметив, что в учреждении предлагается готовить молодежь «к государственной службе, воспитывать в духе патриотизма и давать самое лучшее образование».

А Вы прямо на этих площадях хотите делать? Там же музей. <...> Хорошо. Давайте, — сказал Путин.

Комиссаров отметил, что сейчас рассматривается несколько вариантов размещения лицея. По его словам, на территории музея есть площади, которые можно использовать: частично — исторические, частично — новые. Комиссаров подчеркнул, что финансирование будут искать самостоятельно, а к главе государства «придут уже с готовым проектом». При этом ректор РАНХИГС отметил, что учреждению нужна поддержка президента.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев завил, что в России необходимо создать региональные образовательные программы по краеведению для средних школ. Парламентарий указал, что за последние 20 лет власти в значительной степени реализовали программы по развитию патриотического воспитания молодежи, при этом немалую роль в развитии патриотизма играет именно история родного края.