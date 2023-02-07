Путин назвал развитие Москвы мощным

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Сергей Собянин

Президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным оценил темпы развития столицы, назвав его мощным, сообщает РИА Новости. Он также выразил надежду, что градоначальник и его команда сохранят высокие темпы и качество работы, и отметил, что Москве удается справиться с трафиком лучше, чем многим другим мегаполисам мира.

Мощное развитие Москвы. Мощное, — сказал Путин.

На встрече с главой государства Собянин рассказал о реализации проектов в 2022 году и планах на 2023 год, заявив, что в ближайшие несколько дней планируется завершить строительство Большой кольцевой линии метро. Он также пригласил президента участвовать в полноценном открытии новой линии.

Ранее Собянин заявил о разработке планов по строительству новых радиальных линий метрополитена. Он отметил, что завершение основной части работ на Большой кольцевой линии подземки позволит переключить внимание на строительство радиальных направлений, которые будут с ней связаны. Речь идет о Рублёво-Архангельском, Бирюлевском и Троицком направлениях.

Собянин пояснил, что Троицкая ветка метро находится в активной стадии строительства, Бирюлевская — в стадии проектирования, а на Рублёво-Архангельской уже приступили к активной фазе работ.