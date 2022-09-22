Собянин заявил о разработке новых радиальных линий московского метро

Фото: Максим Мишин/пресс-служба мэра и правительства Москвы/АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о разработке планов по строительству новых радиальных линий метрополитена, сообщает АБН. Он отметил, что завершение основной массы работ на Большой кольцевой линии столичного метро позволит переключить внимание на строительство новых радиальных направлений, которые будут с ней связаны. Речь идет о Рублёво-Архангельском, Бирюлевском и Троицком направлениях.

Собянин заявил, что Троицкая ветка метро находится в активной стадии строительства, Бирюлевская — в стадии проектирования, а на Рублёво-Архангельской уже приступили к активной фазе работ.

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов ранее сообщил, что благодаря установке дополнительных турникетов на станции метро «ЦСКА» в Москве ее пропускная способность увеличилась на 40%. До этого пассажиры теряли при входе на станцию до пяти минут, а теперь пропускная способность входа увеличилась на две тысячи человек в час.

До этого стало известно, что по заданию Сергея Собянина из столицы в Ялту запустят туристический автобус. Первый рейс, организованный Мосгортрансом, выедет 19 августа. Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что автобусы комфортабельные, а водители — профессионалы высокого уровня.