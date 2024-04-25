Путин объяснил, почему Россия не всегда симметрично отвечает на санкции Путин: России не всегда выгодно симметрично отвечать на санкции

Фото: kremlin.ru/Сергей Гунеев, РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин

России не всегда выгодно действовать по «принципу талиона», то есть симметрично отвечать на санкции, вводимые против страны, заявил глава государства Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Таким образом он ответил на предложение ввести ограничения, аналогичные тем, которые вводит Запад.

Нам не всегда выгодно действовать по принципу талиона — делать то же самое, что тебе делают. Надо смотреть, что нам выгодно и невыгодно в целом, — сказал президент.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Запад не обращает внимания на условности при введении санкций. При принятии новых ограничений недружественные страны действуют гибко и избирательно, потому что при полном отказе от российской продукции невозможно сохранить конкурентоспособность. Так он ответил на разрешение правительства Канады использовать компании Airbus российский титан.

До этого посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты перестали скрывать истинный замысел введения ограничений против России. По его словам, теперь очевидно, что речь идет о «конъюнктурных и хищнических амбициях» Вашингтона, передает пресс-служба российского диппредставительства.