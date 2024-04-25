России не всегда выгодно действовать по «принципу талиона», то есть симметрично отвечать на санкции, вводимые против страны, заявил глава государства Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Таким образом он ответил на предложение ввести ограничения, аналогичные тем, которые вводит Запад.
Нам не всегда выгодно действовать по принципу талиона — делать то же самое, что тебе делают. Надо смотреть, что нам выгодно и невыгодно в целом, — сказал президент.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Запад не обращает внимания на условности при введении санкций. При принятии новых ограничений недружественные страны действуют гибко и избирательно, потому что при полном отказе от российской продукции невозможно сохранить конкурентоспособность. Так он ответил на разрешение правительства Канады использовать компании Airbus российский титан.
До этого посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты перестали скрывать истинный замысел введения ограничений против России. По его словам, теперь очевидно, что речь идет о «конъюнктурных и хищнических амбициях» Вашингтона, передает пресс-служба российского диппредставительства.