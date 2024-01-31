Путин объяснил, что значит не любить Родину Путин сопоставил любовь к Родине с чувствами к семье и детям

Президент России Владимир Путин во время встречи с доверенными лицами сравнил Родину и семью. По его словам, не любить свою страну то же самое, что не любить детей, передает ТАСС.

Как Родину не любить? Это все равно что не любить семью, не любить маму, своих детей. То же самое и с Родиной, — сказал глава государства.

Путин добавил, что ситуация вокруг спецоперации на Украине показала, что российское общество стоит на прочном фундаменте. По его словам, вся ненужная «пена» потихоньку стала смываться.

Президент также указал, что Россия проходит важный и сложный этап в своем развитии. Как он отметил, подавляющее большинство поставленных задач решается.

На встрече с российским лидером присутствуют 544 доверенных лица. В их число вошли артисты Екатерина Гусева, Эдгард Запашный, Иван Охлобыстин, режиссер Никита Михалков, главный редактор RT Маргарита Симоньян, певцы SHAMAN и Диана Гурцкая.

Ранее доверенным лицам кандидата на должность президента России Путина в избирательном штабе в Москве выдали специальные удостоверения. Среди них оказались художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет, лидер «Любэ» Николай Расторгуев, певица Лариса Долина, ректор Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе и многие другие.