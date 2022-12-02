Путин обсудил с Шольцем ситуацию на Украине Путин призвал Шольца пересмотреть подходы ФРГ в контексте украинских событий

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц по телефону обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщила пресс-служба Кремля. Российский лидер призвал немецкую сторону пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий. Разговор состоялся по инициативе ФРГ.

Обращено внимание на деструктивную линию западных государств, включая Германию, накачивающих киевский режим вооружениями, осуществляющих подготовку украинских военных. Все это, а также всесторонняя политическая и финансовая поддержка Украины приводит к тому, что Киев напрочь отбрасывает идею каких-либо переговоров, — говорится в сообщении.

Путин также заявил, что ракетные удары по целям на Украине стали вынужденной и неизбежной ответной реакцией на атаки Киева против гражданской инфраструктуры РФ, в том числе Крымского моста и объектов энергетики.

В этом же ряду, как отмечает пресс-служба, обсуждался террористический акт против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По мнению Путина, обстоятельства инцидента должны быть расследованы вместе с российскими профильными ведомствами.

Кроме того, канцлер ФРГ и российский лидер обсудили реализацию стамбульских «пакетных» договоренностей. Во время разговора, уточняет пресс-служба, акцент был сделан на необходимость добросовестного комплексного выполнения зерновой сделки, подразумевающей устранение барьеров и для российских поставок.

Ранее Шольц заявил, что и далее будет общаться с Путиным. По словам немецкого лидера, до начала спецоперации он регулярно поддерживал с ним контакт.