Путин: общими усилиями получится отстоять суверенитет ЛНР

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Президент России Владимир Путин поздравил главу Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонида Пасечника с национальным праздником. Российский лидер выразил уверенность, что общими усилиями удастся отстоять суверенитет и территориальную целостность республики. Текст обращения российского лидера опубликован на сайте Кремля.

Граждане ЛНР встречают свой государственный праздник в непростых условиях, с оружием в руках защищая родную землю. Уверен, что совместными усилиями мы отстоим независимость, суверенитет и территориальную целостность республики, а подписанный 21 февраля Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи будет служить надёжной основой для упрочения братских, союзнических связей между нашими странами, — говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего сообщил, что около 10 стран проявляют интерес к развитию отношений с республикой в различных форматах, включая установление дипотношений. По его словам, диалог между ЛНР и иностранными государствами идёт на разных уровнях. При этом дипломат не стал уточнять, какие именно страны проявляют интерес к республике.

21 февраля Пушилин и Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР. Позднее российский лидер попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.