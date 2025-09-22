«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 09:29

Путин обратился к российским евреям по случаю праздника Рош ха-Шана

Путин отметил вклад российских евреев в укрепление межнационального согласия

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обратился к российским евреям по случаю Рош ха-Шана, поздравив их с праздником. Глава государства отметил их бережное отношение к истории своего народа, а также вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, передает пресс-служба Кремля.

Бережное отношение к истории своего народа, следование древним традициям сегодня служат духовной опорой для российских евреев, которые вносят важный вклад в развитие страны, укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, — говорится в послании.

Российский лидер назвал праздник символом приверженности высоким нравственным идеалам. По его словам, Рош ха-Шана призывает верующих к покаянию, а также обращает к милосердию и состраданию. Президент пожелал российским евреям здоровья и успехов.

Ранее Путин во время стратегических учений «Запад-2025» похвалил военнослужащих за созданный ими автомобиль с защитой от БПЛА. Глава государства пожал руку одному из бойцов. По словам Путина, они «постарались и сделали».

