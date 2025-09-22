Путин обратился к российским евреям по случаю праздника Рош ха-Шана Путин отметил вклад российских евреев в укрепление межнационального согласия

Президент России Владимир Путин обратился к российским евреям по случаю Рош ха-Шана, поздравив их с праздником. Глава государства отметил их бережное отношение к истории своего народа, а также вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, передает пресс-служба Кремля.

Бережное отношение к истории своего народа, следование древним традициям сегодня служат духовной опорой для российских евреев, которые вносят важный вклад в развитие страны, укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, — говорится в послании.

Российский лидер назвал праздник символом приверженности высоким нравственным идеалам. По его словам, Рош ха-Шана призывает верующих к покаянию, а также обращает к милосердию и состраданию. Президент пожелал российским евреям здоровья и успехов.

