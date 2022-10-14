Президент России Владимир Путин не увидел необходимости в переговорах со своим американским коллегой Джо Байденом. Глава государства подчеркнул, что сам вопрос о его поездке на саммит G20 в Индонезию еще не решен. По словам Путина, пока площадка для переговоров между лидерами РФ и США отсутствует.

Надо его (Байдена — NEWS.ru) спросить, готов ли он со мной проводить переговоры. Я не вижу ,в этом необходимости, по большому счету, пока платформы для разговора нет. И окончательно еще не решен вопрос о моей поездке на саммит, — сказал Путин.