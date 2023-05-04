Песков: защиту Кремля усилят после нападения беспилотников Песков: Путин не будет делать спецобращений по поводу атаки на Кремль, но охрану Кремля усилят

Фото: The Kremlin Moscow/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что после событий, произошедших в ночь на 3 мая, система безопасности в Кремле будет дополнительно усилена, передает ТАСС. Уточнять, каким образом будут укреплять безопасность на территории, Песков не стал, заявив, что это тема для глубокого анализа специалистов. Также он обратил внимание, что и сейчас к параду 9 мая территория на главной площади страны охраняется особым образом. Инцидент никак не повлияет на программу мероприятия, президент будет выступать с трибуны.

Разумеется, все будет усилено, — сказал представитель Кремля.

При этом повреждения на башне Сенатского дворца Песков описал как незначительные.

Эти два медных листа, если уже не заменены — я точно не знаю, будут сегодня или завтра заменены. И все будет как новое. Других каких-либо повреждений или разрушений нет, — сказал Песков.

Он добавил, что специального обращения президента Владимира Путина в свете атаки беспилотников на Кремль не планируется. Проводить экстренное заседание Совбеза тоже будут, поскольку в пятницу пройдет плановая встреча Совета. Тема атаки на Сенатский дворец там будет затронута в том числе, заверил Песков.

В ночь на 3 мая украинские дроны совершили попытку атаковать резиденцию Путина в Кремле, однако были сбиты. Как сообщал Песков, Москва расценила этот инцидент как покушение на президента.