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01 августа 2025 в 14:46

Путин объяснил, почему Киев отрицает переход Часова Яра под контроль России

Путин: власти Украины не проинформировали о переходе Часова Яра под контроль РФ

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Украинское правительство не очень информировано о событиях на фронте, если отрицает переход Часова Яра под контроль российской армии, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, эта информация соответствует действительности. В частности, по данным Минобороны РФ, переход произошел еще несколько дней назад, отметил президент.

Достаточно большой населенный пункт. Мы уже слышали о том, что «это не соответствует действительности». Я могу сказать, что это полностью соответствует действительности, — отметил Путин.

31 июля в Минобороны сообщили о переходе Часова Яра под контроль ВС России. В ведомстве уточнили, что населенный пункт обладает особым оперативно-стратегическим значением, так как занимает господствующие высоты, открывающие путь к Славянско-Краматорскому промышленному району и Константиновке.

Ранее журналист Чей Боуз раскритиковал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который счел потерю Часова Яра в ДНР фейком. По словам обозревателя, даже украинские СМИ признали поражение ВСУ.

Владимир Путин
Часов Яр
Украина
Минобороны РФ
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