Путин наградил писателя Проханова орденом Александра Невского

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Александр Проханов

Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского председателя движения поддержки и реализации социально значимых проектов «Русская мечта» Александра Проханова. Согласно указу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, писатель удостоился награды за активную общественную деятельность.

За активную общественную деятельность наградить орденом Александра Невского Проханова Александра Андреевича — председателя Общероссийского общественного движения поддержки и реализации социально значимых инициатив и проектов «Русская мечта», — говорится в документе.

Проханов является автором романов «Время полдень», «Там, в Афганистане», «Теплоход «Иосиф Бродский» и других. Недавно в шоу «Дайте сказать!» он рассказывал о «таинственной молекуле русского бессмертия», мешающей Западу растоптать Россию. По мнению Проханова, россиянам повезло жить в «победной стране».

В февраля 2023 писатель заявил, что Россия обязательно одержит победу в военной операции на Украине, поскольку она «обречена жить вечно». По его словам, СВО стала следствием многолетнего пробуждения РФ, после которого она начала восстанавливать все разворованное.