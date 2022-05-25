Путин лично представит нового главу МЧС 25 мая Путин на коллегии МЧС лично представит нового главу ведомства Александра Куренкова

Александр Куренков / Фото council.gov

Президент России Владимир Путин 25 мая на коллегии МЧС лично представит нового главу ведомства Александра Куренкова, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. Ранее Куренков занимал должность замдиректора Росгвардии.

Мы ожидаем, что сегодня Путин прибудет в здание центра управления в кризисных ситуациях МЧС и представит членам коллегии нового министра​, — сказал Песков.

25 мая также стало известно, что Совет Федерации поддержал кандидатуру Александра Куренкова на пост министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий. Решение уже оформлено постановлением, которое незамедлительно направят президенту России Владимиру Путину. Известно, что именно он предложил кандидатуру Куренкова.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение Путина целесообразным и отметил, что президент выдвинул его кандидатуру, потому что лично знает Куренкова, который обладает необходимыми для этой службы качествами.