Совфед поддержал кандидатуру Куренкова на пост главы МЧС Совет Федерации поддержал кандидатуру замглавы Росгвардии Куренкова на пост главы МЧС

Фото Пресс-служба Совета Федерации РФ

Совет Федерации поддержал кандидатуру бывшего замдиректора Росгвардии Александра Куренкова на пост министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий, сообщает РИА Новости. Решение уже оформлено постановлением, которое незамедлительно направят президенту России Владимиру Путину. Известно, что именно он предложил кандидатуру Куренкова.

Бывший замдиректора Росгвардии в свою очередь заявил, что МЧС под его руководством будет наращивать работу в Донбассе и увеличит гуманитарную помощь региону. С сентября, когда трагически погиб глава ведомства Евгений Зиничев, его обязанности временно исполнял первый заместитель Александр Чуприян.

Ранее профильные комитеты Совфеда по обороне и безопасности, по конституционному законодательству и по региональной политике поддержали кандидатуру Куренкова. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение Путина целесообразным и отметил, что президент выдвинул его кандидатуру, потому что лично знает Куренкова, который обладает необходимыми для этой службы качествами.