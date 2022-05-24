Комитеты Совфеда поддержали кандидатуру Куренкова на должность главы МЧС Комитеты Совфеда поддержали кандидатуру Александра Куренкова на должность главы МЧС

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Профильные комитеты Совета Федерации по обороне и безопасности, по конституционному законодательству и по региональной политике поддержали представленную президентом РФ Владимиром Путиным кандидатуру на пост главы МЧС Александра Куренкова, пишет РИА Новости. Совет Федерации рассмотрит этот вопрос на заседании 25 мая.

Согласно действующему законодательству, назначение руководителей федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, осуществляется президентом России после консультаций с Советом Федерации. Представленные кандидатуры обсуждаются профильными комитетами Совфеда и выносятся на заседание Совета Федерации. Результаты рассмотрения кандидатуры оформляются постановлением Совфеда.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение главы государства о назначении Александра Куренкова целесообразным, отметив, что, по мнению Владимира Путина, именно Куренков имеет все необходимые качества для этой службы. До этого Куренков занимал пост замглавы Росгвардии, где «курировал боевую подготовку». По данным Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», он находился на территории Украины и «руководил действиями подразделений Росгвардии».