Экс-сотрудник ФСО: Путин выбрал нового главу МЧС Один адъютант президента заменит другого на посту главного спасателя России

МЧС России / Фото Shutterstock

Президент Владимир Путин внёс на консультацию Совета Федерации кандидатуру нового главы МЧС — министром должен стать бывший адъютант главы государства Александр Куренков. Помимо этого о будущем главном спасателе известно мало, но это и не нужно: как объясняют политологи, президент назначает на крупные посты доверенных лиц из силовых структур.

Информация о кандидате в главы МЧС вначале появилась на лентах двух главах государственных информагентств: РИА Новости и ТАСС. Первое со ссылкой на источник назвало его руководителем курганского отделения ведомства, а радио Sputnik, входящее в тот же холдинг «Россия Сегодня», уточнило, что его зовут Андрей Куренков. На самом деле имя кандидата, предложенного президентом — Александр Куренков. Это позднее подтвердил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн Сергей Булкин/NEWS.ru

Парламентарий сообщил, что Куренков — генерал-майор, который до настоящего времени занимал пост замглавы Росгвардии, где «курировал боевую подготовку». По данным Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», он находился на территории Украины и «руководил действиями подразделений Росгвардии».

До этого Куренков проходил службу в ФСБ и в ФСО, сообщил Хинштейн. Источники РБК рассказали, что в ФСО он был старшим адъютантом Путина. По информации издания, он начинал карьеру, обеспечивая безопасность первого лица во время выездных мероприятий, а в 2015 году стал адъютантом главы государства. Журналисты отмечают, что должность замглавы Росгвардии для Куренкова была частью процесса подготовки к руководству МЧС.

Политолог Павел Салин в разговоре с NEWS.ru назвал Куренкова «Зиничевым номер два, но с меньшим кредитом доверия, чем у Зиничева». Эксперт отметил, что Путин продолжает назначать на важные посты «представителей своего личного кадрового резерва».

Это силовик, но силовик, который не связан ни с одной из силовых групп влияния. Это представитель его (Путина. — NEWS.ru) личного кадрового пула, — подчеркнул политолог.

Так было в том числе с бывшим главой МЧС, заметил Салин. Он напомнил, что такая тенденция возникла в середине 2010-х. Лица, которым доверял президент, сначала получали «навыки аппаратной и публичной работы», а уже после назначались на более ответственные должности.

Владимир Путин продолжает придерживаться кадровой политики, которая позволяет ему оставаться Путиным, то есть верховным арбитром. Не поддаваться на манипуляции той или иной группы и принимать кадровые решения, которые от него никто не ожидает, — отметил политолог.

Президент холдинга «Минченко консалтинг» политолог Евгений Минченко в свою очередь выразил мнение, что назначение Куренкова — демонстрация верности политики выбора президентских адъютантов на ключевые посты. Эти люди лично преданы Путину, и он доверяет им: «Здесь нет намёков, всё прямым текстом. Путин продвигает во власть своих адъютантов. Был один из его адъютантов на этой позиции, на его место пришёл ещё один силовик из ближнего круга».

Президент Российской Федерации Владимир Путин Kremlin Pool/Global Look Press

Политолог Аббас Галлямов отмечает, что Путин таким назначением омолаживает состав ключевых чиновников. По его мнению, это делается для решения двух задач. Во-первых, «реально старые люди скоро умрут, ну или неспособны будут работать». Во-вторых, привлечение молодёжи помогает сохранять легитимность власти, «говорить о преемственности, о сплаве опыта пожилых и энергии молодых».

С 2020 года главы МЧС, других силовых ведомств и МИД назначаются решением президента после консультаций с Советом Федерации.

Глава чрезвычайного ведомства Евгений Зиничев погиб 8 сентября, сорвавшись со скалы на озере Лама в районе заповедного плато Путорана. Вместе с министром погиб режиссёр Александр Мельник. С тех пор МЧС России руководит Александр Чуприян.