Песков объяснил, почему Куренкова выбрали кандидатом на пост главы МЧС Песков о назначении главы МЧС: Путин хорошо знаком с Куренковым лично

Вид на Московский Кремль / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение главы государства о назначении Александра Куренкова целесообразным, передаёт РИА Новости. Представитель Кремля также отметил, что, по мнению Владимира Путина, именно Куренков имеет все необходимые качества для этой службы.

Путин хорошо лично знает Куренкова. Выбор означает, что по мнению главы государства личные, служебные, профессиональные качества Куренкова позволят наилучшим образом выполнять эти функции, — сказал Песков.

Накануне Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Александра Куренкова на должность главы МЧС. 25 мая должно состояться представление нового руководителя ведомства.

В 2021 году врио главы МЧС был назначен Александр Чуприян. Это произошло после того, как погиб министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев: он сорвался со скалы, спасая режиссёра Александра Мельника.