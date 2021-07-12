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Прощание с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым
Общество

Прощание с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым

11:31, 10 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Москве состоялась торжественная церемония прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым. На похоронах присутствовали сотрудники ведомства, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Владимир Колокольцев, Антон Силуанов, Дмитрий Песков и другие. Также почтить память министра приехал президент РФ Владимир Путин, который назвал гибель главы ведомства личной утратой.

Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября. Он находился на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от ЧС в Норильске. Зиничев бросился спасать режиссера Александра Мельника, который оступился у края скалы. В итоге оба погибли.

В четверг, 9 сентября, президент Владимир Путин посмертно присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России. Он награжден за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

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