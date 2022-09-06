Путин и Шойгу посмеялись во время доклада Евкурова на учениях «Восток-2022» Путин и Шойгу с улыбкой обсудили Евкурова во время его доклада Герасимову на учениях «Восток-2022»

Фото: kremlin

Владимир Путин вместе с Министром обороны Сергеем Шойгу (слева) и начальником Генерального штаба ВС РФ – первым заместителем Министра обороны Валерием Герасимовым

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу с улыбкой обсудили замминистра обороны Юнус-Бека Евкурова и его доклад начальнику Генштаба РФ Валерию Герасимову во время наблюдения за учениями «Восток-2022». На кадрах, распространенных телеканалом «Звезда» видно, что во время доклада глава государства и глава оборонного ведомства начали смеяться и шутить.

Евкуров только сам видит и все, но докладывает начальнику Генерального штаба, — говорит российский лидер.

Перед этим Путин, Шойгу и Герасимов провели закрытое совещание вблизи полигона Сергеевский, где и организованы военные учения.

Ранее сообщалось, что Путин прилетел во Владивосток. В столице Приморского края он примет участие в ВЭФ и понаблюдает за военными учениями «Восток-2022». Также глава государства должен провести несколько международных переговоров.

В частности, встречи с президентом намечены у председателя государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайна, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, премьер-министра Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, а также председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.