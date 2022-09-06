Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу с улыбкой обсудили замминистра обороны Юнус-Бека Евкурова и его доклад начальнику Генштаба РФ Валерию Герасимову во время наблюдения за учениями «Восток-2022». На кадрах, распространенных телеканалом «Звезда» видно, что во время доклада глава государства и глава оборонного ведомства начали смеяться и шутить.
Евкуров только сам видит и все, но докладывает начальнику Генерального штаба, — говорит российский лидер.
Перед этим Путин, Шойгу и Герасимов провели закрытое совещание вблизи полигона Сергеевский, где и организованы военные учения.
Ранее сообщалось, что Путин прилетел во Владивосток. В столице Приморского края он примет участие в ВЭФ и понаблюдает за военными учениями «Восток-2022». Также глава государства должен провести несколько международных переговоров.
В частности, встречи с президентом намечены у председателя государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайна, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, премьер-министра Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, а также председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.