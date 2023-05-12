Путин и президент ЮАР обсудили саммит БРИКС и конфликт на Украине

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоза (слева)

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с южноафриканским коллегой Сирилом Рамафозой, сообщили на сайте Кремля. Российский лидер обсудил с главой ЮАР подготовку ко второму саммиту Россия — Африка, который пройдет в конце июля в Санкт-Петербурге, а также приготовления к саммиту БРИКС, который состоится в Йоханнесбурге в августе. Путин также поддержал идею участия африканских коллег в обсуждении урегулирования конфликта на Украине, изложив оценки «деструктивной политики» Киева и его покровителей.

Обсуждены актуальные вопросы российско-южноафриканских отношений стратегического партнерства. Выражен настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодных связей в различных областях. Отмечена важность продолжения тесной координации России и ЮАР в контексте подготовки к крупным многосторонним мероприятиям, — говорится в сообщении Кремля.

При обсуждении перспектив участия стран Африки в украинском урегулировании Путин подчеркнул, что Россия «никогда не отказывалась от работы на дипломатическом треке».

Путин также подчеркнул готовность России безвозмездно поставлять зерно и удобрения нуждающимся странам.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что если на переговорах по зерновой сделке не достигнут консенсуса до 18 мая, черноморская инициатива может прекратить свое существование. По словам дипломата, Россия действует исходя из своих интересов, но учитывает общую ситуацию на продовольственных рынках.