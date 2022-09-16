Путин: четверть поставок российского газа в Турцию будет оплачиваться в руб

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Четвертая часть объема поставок российского газа в Турцию будет оплачиваться в рублях, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его словам, соответствующая договоренность должна в скором времени вступить в силу, передает ТАСС.

В ближайшее время должна заработать наша договоренность о поставках в Турцию природного газа российского происхождения при оплате 25% этих поставок в российских рублях, — сказал Путин.

Он также затронул тему строительства АЭС «Аккую». Российский лидер отметил, что все вопросы, связанные с этим проектом, урегулированы, окончательные документы подписаны. Он выразил надежду на то, что первый блок станции будет запущен в срок – в 2023 году.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что Эрдоган намерен попросить Путина о скидке на газ во размере 25%. По их данным счет Анкары за топливо в 2022 году превысит $50 млрд, поэтому турецкий лидер добивается еще большего сближения с Россией, которая является основным поставщиком энергоресурсов.