Путин поручил расширить налоговые льготы российским компаниям

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Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ в Гостином Дворе

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, поручил расширить налоговые льготы на покупку компаниями российского высокотехнологического оборудования. По его словам, на каждый рубль, потраченный на такую продукцию, налоговый вычет должен составлять 1,5 рубля.

Начиная с этого года, российские компании могут уменьшить выплаты по налогу на прибыль, если закупают передовые отечественные IT-решения и продукцию с использованием искусственного интеллекта. Причем эти расходы учитываются с повышенным коэффициентом в 1,5 раза больше фактических затрат. То есть на каждый рубль, вложенный компанией в покупку такой продукции, о которой я только что сказал, приходится налоговый вычет в 1,5 рубля. Предлагаю распространить такую налоговую льготу на покупку российского высокотехнологичного оборудования в целом. Прошу правительство внести предложения по перечню такого оборудования по отраслям, в которых оно используется, и порядку предоставления льгот, — заявил он.

Ранее Путин заявил, что бизнес сможет с 2023 года воспользоваться налоговыми льготами при покупке и внедрении отечественных IT-решений. Он подчеркнул, что внедрение инноваций не должно сопровождаться для бизнеса значительными издержками.

В июне 2022 года зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступил с призывом к российским структурам о внедрении отечественных IT-решений. По мнению бывшего президента РФ, это нужно сделать в кратчайшие сроки, иначе госкомпании и госорганы «просто съедят». Он отметил, что вопросы технологического суверенитета государства в сфере критической информационной инфраструктуры имеют ключевую роль и «высочайшую» значимость.