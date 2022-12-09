Путин: цены на газ в Европе в 10 раз выше, чем в ЕАЭС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на газ в странах Европы более чем в 10 раз выше, чем в республиках Евразийского экономического союза, заявил в ходе выступления на саммите ЕАЭС президент России Владимир Путин. По его словам, это дает соответствующие условия для экономического развития союза.

По газу разница в ценах на газ в странах ЕАЭС и Евросоюза — в 10 и более раз. Не в каких-то процентах, а в 10 и более раз. Это, конечно, дает соответствующие условия для экономического развития союза, — сказал Путин.

Ранее энергоэксперт Игорь Юшков заявил, что в Европе в течение зимы будут самые высокие в мире цены на газ, так как в регион поступает недостаточное количество ресурса. По его словам, в последующие годы цены на СПГ также будут держаться на достаточно высоком уровне до тех пор, пока в регионе не снизится его потребление. Специалист уточнил, что высокие цены на газ приведут к проблемам для европейской экономики, например к закрытию производств.

Энергоэксперт пояснил, что многое в Европе будет зависеть от погоды зимой — если она будет теплой, в европейских газовых хранилищах останется больше резервов, поэтому наполнить их к следующему сезону будет легче. Однако специалист подчеркнул, что точных прогнозов насчет ситуации в регионе дать нельзя.