Пушков усомнился, что США подтянут Индию к идее о лимите цен на нефть Пушков: вряд ли США смогут подтянуть Индию к идее о лимите цен на российскую нефть

Фото: Павел Кашаев/Russian Look/Global Look Press

Алексей Пушков

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что Белому дому вряд ли удастся подтянуть Китай и Индию к своей идее о лимите цен на российскую нефть. Индию в Telegram он назвал «маловероятным кандидатом» на участие в подобной коалиции.

Подтянуть Китай и Индию к своей политике «потолка» для цены на российскую нефть — сверхзадача администрации США. Вряд ли, впрочем, ей это удастся, — отмечается в сообщении сенатора.

Он добавил, что считает невероятным участие в данной схеме Китая совместно с США «в ущерб России». Пушков задался вопросом: «С чего бы Пекину усиливать США и G7, которые только и говорят, что будут противостоять Китаю и готовятся к конфликту с ним?»

Маловероятным видится сенатору и участие в подобной коалиции Индии. Причины, по его мнению, носят политический и экономическим характер. Москва уже предупредила, что не станет поставлять нефть странам, поддержавшим введение лимита цен.

Вряд ли это не понимают в Вашингтоне. Просто делают вид, что не понимают, — заключил Пушков.

Ранее стало известно, что заместитель министра финансов США Уолли Адейемо 6 сентября заявил: он получил «обнадеживающее» сообщение из Индии по поводу идеи ограничить цену на российскую нефть. О готовности обсудить идею сказал министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури, отметил он.