Пушков: у Киссинджера сдержанное чувство юмора

Фото: Rob Pinney/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сообщил NEWS.ru, что экс-госсекретарь США Генри Киссинджер обладает сдержанным чувством юмора. Сенатор отметил, что американский политик, которому 27 мая исполняется 100 лет, умеет слушать других и не навязывает свою точку зрения.

У него есть чувство юмора — я бы сказал, весьма сдержанное, но очень точное, как говорится, по месту. Но прежде всего он производит впечатление человека очень серьезного и глубоко мыслящего. Фундаментального. Это мое основное впечатление от него, — заявил Пушков.

Он добавил, что Киссинджер — очень взвешенный человек, который не стремится сразу же поразить собеседника глубиной знаний и разнообразием мысли, видимо считая, что его репутация сама по себе должна производить необходимое впечатление.

Он больше слушает, работает «на прием». Но, разумеется, он сам готов поделиться своими соображениями, при этом не навязывая собеседнику свою точку зрения, — отметил сенатор.

В прошлом году в преддверии своего дня рождения Киссинджер во время выступления на экономическом форуме в Давосе обратился к Западу с просьбой отказаться от попыток нанести России поражение на Украине. По его словам, руководство западных стран должно уговорить Киев пойти на уступки в переговорах с Россией, которые украинские власти называют неприемлемыми.

Полностью интервью с Киссинджером читайте 27 мая.