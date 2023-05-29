Пушков спрогнозировал курс Турции после победы Эрдогана на выборах Пушков: Турция при Эрдогане продолжит внешнюю политику, подчиненную национальным интересам

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

Сенатор Алексей Пушков заявил в своем Telegram-канале, что после победы Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах Турция продолжит внешнюю политику, подчиненную ее собственным интересам, а не интересам внешних сил. Парламентарий при этом подчеркнул, что курс Анкары «далеко не во всем» отвечает интересам России. Несмотря на это, по словам законодателя, турецкий народ стремится к самостоятельности.

Эрдоган побеждает. Это означает продолжение внешней политики Турции, подчиненной ее собственным интересам, а не интересам внешних сил, стремящихся определять ее политику, — написал Пушков.

Член Совфеда отметил, что Турция видит себя в многополярном мире без влияния Запада на свою политику.

Ранее российский президент Владимир Путин поздравил турецкого коллегу Эрдогана с переизбранием на пост главы Турции, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. Путин отметил, что победа стала закономерным результатом работы Эрдогана, а также российский лидер высоко оценил вклад президента Турции в упрочнение дружественных отношений двух стран.