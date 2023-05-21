Пушков озвучил способ образумить Запад Сенатор Пушков: поменять мышление Запада, можно лишь изменив его место в мире

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что образумить Запад и избавить его от высокомерного образа мышления, можно лишь изменив его место в мире. Так политик в Telegram отреагировал на озвученную дипломатом позицию Китая о недопустимости вмешательства стран «Большой семерки» во внутренние дела республики.

Изменение этого образа мышления возможно только с изменением места и роли Запада в системе мировых координат, и с глубоким изменением самого Запада, — считает Пушков.

Он добавил, что страны G7 все еще исповедуют принципы «холодной войны», проявляющиеся в стремлении руководить всем миром. Порой для этого они разжигают войны и вмешиваются во внутренние дела других государств, заключил политик.

Ранее глава МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что власти КНР выражают самый решительный протест странам — членам «Большой семерки» в связи с озвученными на саммите в Хиросиме антикитайскими заявлениями. По его словам, действия стран G7 не вызывают никакого доверия в мире.