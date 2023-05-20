Пекин выразил решительный протест в связи с антикитайскими заявлениями G7 МИД Китая выразил решительный протест в связи с заявлениями стран G7 о КНР

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Встреча стран — членов «Большой семерки» в Хиросиме

Власти КНР выражают самый решительный протест странам — членам «Большой семерки» в связи с озвученными на саммите в Хиросиме антикитайскими заявлениями, заявил глава МИД страны Ван Вэньбинь. По его словам, действия стран G7 не вызывают никакого доверия в мире.

Несмотря на серьезные озабоченности Китая, «семерка» продолжает манипулировать вопросами, связанными с Китаем, очерняет Китай и совершает нападки на него, грубо вмешивается в его внутреннюю политику. В связи с этим Китай выражает сильное недовольство и решительное несогласие с этим и сделал строгие представления Японии, организатору саммита, и другим сторонам, — сказал Вэньбинь.

Он подчеркнул, что страны G7 делают громкие заявления о стабильности и процветании во всем мире и вместе с этим подавляют развитие других стран. По мнению главы МИД КНР, именно США, а не Китай занимаются экономическим принуждением других стран во всем мире. Он призвал лидеров «Большой семерки» не быть соучастниками американской стороны.

Саммит G7 проходит в эти дни в Хиросиме. Япония в 2023 году председательствует в «Группе семи». Помимо стран G7 на саммит также приглашены лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов и Южной Кореи.

Ранее стало известно, что G7 намерена создать новую совместную платформу, которая позволит противодействовать экономическому принуждению. Отмечается, что новая платформа станет основным форумом для координации действий «Группы семи» в ответ на указанное явление. Она будет рассматривать пагубное использование принуждения для вмешательства в суверенные дела других государств. В качестве примера потенциального применения платформы приводится Китай, который некоторое время назад использовал «свою экономическую мощь, чтобы заставить страны, включая Австралию и Литву, разрешить политические споры».