G7 начнет бороться с экономическим принуждением G7 собирается создать механизм по противодействию экономическому принуждению

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

G7 намерена создать новую совместную платформу, которая позволит противодействовать экономическому принуждению. Об этом говорится в пресс-релизе правительства Великобритании. Отмечается, что новая платформа станет основным форумом для координации действий «Группы семи» в ответ на указанное явление.

Ожидается, что лидеры стран примут решение о создании новой координационной платформы G7 по теме экономического принуждения, — говорится в сообщении.

Она будет рассматривать пагубное использование принуждения для вмешательства в суверенные дела других государств. В качестве примера потенциального применения платформы приводится Китай, который некоторое время назад использовал «свою экономическую мощь, чтобы заставить страны, включая Австралию и Литву, разрешить политические споры».

Также отмечается, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак на саммите G7 в Хиросиме призовет к координации ответных мер «на принудительную торговую политику».

Ранее стало известно, что лидеры стран G7 приняли на саммите совместное заявление. Как говорится в документе, справедливый мир на Украине невозможен без полного вывода российских войск.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москву не беспокоит тот факт, что на саммит «Группы семи» в Хиросиму приглашены дружественные страны. Представитель Кремля подчеркнул, что для РФ важно уважать суверенные отношения других государств с их партнерами.

Саммит G7 проходит в эти дни в Хиросиме. Япония в 2023 году председательствует в «Группе семи». Помимо стран G7 на саммит также приглашены лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов и Южной Кореи.