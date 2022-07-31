Пушков отреагировал на выходку сотрудницы консульства в Мурманске Пушков: выходка сотрудницы консульства в Мурманске доказывает рост русофобии на Западе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алексей Пушков

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что поведение сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен говорит о популяризации русофобских взглядов на Западе. Своей выходкой она невольно рассказала о популярных там взглядах, отметил он в Telegram.

Полагаю, она выразила мнение многих своих коллег — с учётом той антироссийской истерии, которая характерна сейчас для многих стран Запада, — отмечается в его сообщении.

Сенатор считает, что, хотя в МИД Норвегии попытались «политкорректно отмежеваться» от слов Эллингсен, Москве следует принять жёсткие ответные меры.

Ответ не должен быть политкорректным: её следует немедленно выслать из России и, как минимум, предупредить Осло, что любой расистский выпад в адрес граждан России прямо отразится на работе норвежских дипломатических ведомств в нашей стране, — подчеркнул Пушков.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил: МИД РФ следует наделить правом выдворять иностранных граждан из страны за проявление русофобии. По его словам, избавляться от русофобов следует немедленно. И хотя Россия является открытой страной, но таковой она должна быть лишь «для вежливых и порядочных гостей», подчеркнул депутат.