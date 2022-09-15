Пушков оценил отказ США увеличить поставки нефти и газа в Европу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Сенатор Алексей Пушков заявил, что США с присущим прагматизмом открещиваются от помощи европейским союзникам в преодолении энергетического кризиса. Парламентарий сыронизировал, что американцы считают, что раз европейцы вводили санкции, пусть сами и разбираются. Он назвал данное решение производителей нефти и газа в США «американской логикой».

Американская логика. Своя рубашка ближе к телу: пусть союзники выпутываются сами. Сами вводят эмбарго — сами пусть и разбираются, — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Подписчики сенатора с таким мнением согласились, и отметили, что это настоящий принцип введения бизнеса.

США не смогут увеличить поставки нефти и газа в Европу предстоящей зимой, написала ранее газета Financial Times со ссылкой на американских производителей сланцевого газа и нефти. Отмечается, что в настоящее время экспорт СПГ и нефти из Соединенных Штатов в европейские государства фактически достиг своего максимума. Эксперты связывают отказ от наращивания поставок с тем, что крупные производители придерживаются модели «меньше производства, больше прибыли».

Издание при этом указывает на безрезультатность попыток американского Министерства энергетики уговорить компании увеличить добычу энергоресурсов. В публикации сказано, что отчасти отказ также связан с решением инвесторов.