Пушков обвинил Бербок в крайней враждебности к России Сенатор Пушков обвинил главу МИД Германии Бербок в крайней враждебности к России

Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Алексей Пушков

Заявления министра иностранных дел Гермаии Анналены Бербок не имеют ничего общего с объективной реальностью и призваны оправдать политику крайней враждебности к России. Об этом написал в своём Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков. Таким образом он прокомментировал слова Бербок о том, что Россия якобы использует голод в качестве оружия.

Аргументация западных критиков России не имеет ничего общего с истинным положением дел, поскольку подчинена не требованиям логики и доказательности, а имеет чисто декларативный и инструментальный характер. Цель — обоснование политики крайней враждебности к России, — отметил Пушков.

По словам Бербок, Россия «вполне осознанно использует голод в качестве боевого оружия, берет весь мир в заложники». Кроме того, она заявила, что Москва пытается переложить на другие страны вину за резкий рост цен на продовольствие в мире.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это заявление Бербок «циничной ложью». По словам главы внешнеполитического ведомства, в традициях Германии использовать голод в качестве оружия.