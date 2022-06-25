Заявления министра иностранных дел Гермаии Анналены Бербок не имеют ничего общего с объективной реальностью и призваны оправдать политику крайней враждебности к России. Об этом написал в своём Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков. Таким образом он прокомментировал слова Бербок о том, что Россия якобы использует голод в качестве оружия.
Аргументация западных критиков России не имеет ничего общего с истинным положением дел, поскольку подчинена не требованиям логики и доказательности, а имеет чисто декларативный и инструментальный характер. Цель — обоснование политики крайней враждебности к России, — отметил Пушков.
По словам Бербок, Россия «вполне осознанно использует голод в качестве боевого оружия, берет весь мир в заложники». Кроме того, она заявила, что Москва пытается переложить на другие страны вину за резкий рост цен на продовольствие в мире.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это заявление Бербок «циничной ложью». По словам главы внешнеполитического ведомства, в традициях Германии использовать голод в качестве оружия.