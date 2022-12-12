Пушков обозвал французского генерала за слова о бомбежке парадов 9 мая Пушков назвал идиотом французского генерала за слова об ударах по парадам на 9 Мая

Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Алексей Пушков

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал политическим идиотом генерала Иностранного легиона в отставке Мишеля Яковлефф, ранее заявившего о том, что Украина может нанести удары по военным парадам в России, проводимым 9 мая. Критическую оценку слов генерала сенатор опубликовал в своем Telegram-канале.

Вот такие политические идиоты вполне могут довести дело до прямого столкновения НАТО и России. Сидит в Париже, рассуждает об ударе по Москве, с пустой головой и полным непониманием возможных последствий, — написал Пушков.

Ранее Мишель Яковлефф заявил, что вооруженные силы Украины могут нанести ракетные удары по военным парадам 9 мая в России. Он подчеркнул, что одна из ключевых задач Украины — пошатнуть авторитет президента России Владимира Путина и атаки в День Победы могут иметь символическое значение.

Это не первое резонансное высказывание генерала. Он также заявлял, что против российских войск на территории Украины должны сражаться солдаты НАТО. Он объяснил свою инициативу тем, что украинских военнослужащих долго обучать работе с поставляемым вооружением, поэтому управлять им должны американские, французские или голландские военные.