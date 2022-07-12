Пушков назвал четыре причины провала ЕС в «битве нарративов» по Украине

Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press

Алексей Пушков

Член Совфеда Алексей Пушков отреагировал на заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что «глобальная битва нарративов» по Украине «в самом разгаре», а позиция ЕС по этому вопросу не является преобладающей. Она не только не преобладает, она проигрывает, отметил сенатор в Telegram.

Отсутствие успехов ЕС в «глобальной битве нарративов», о котором говорит глава внешней политики Евросоюза, складывается из нескольких факторов. Во-первых, западному альянсу не удаётся возложить на Россию ответственность за военный конфликт на Украине. В мире хорошо знают, что НАТО отказалась давать гарантии безопасности России, напротив, пыталась превратить Украину в военный плацдарм против России, — подчеркнул политик.

Вторым фактором он назвал то, что санкционная война Запада ударила по всей мировой экономике, осложнив положение некоторых незападных стран, которые винят в этом именно инициаторов санкций.

Эти незападные страны не понимают «политическую одержимость» Украиной, которую демонстрирует Запад. И это третья причина, считает Пушков. Из-за такой одержимости на Западе растет инфляция, отмечен энергетический кризис и нарастает социальное недовольство. Поведение Запада иррационально, а потому неубедительно, считает он.

Пушков добавил, что разворот против России для многих незападных стран не нужен. По их мнению, со страной, которая имеет вес в мировой энергетике и экономике, необходимо и выгодно иметь дело.

Именно поэтому США так и не удалось сколотить глобальную коалицию против России, — подчеркнул сенатор.

Ранее стало известно, что член Европарламента от Австрийской партии свободы (АПС) Роман Хайдер заявил, что экологическая программа Европейского союза, направленная на снижение выбросов в атмосферу до 55%, неосуществима из-за антироссийских санкций. Он отметил, что руководители европейских стран уже признаются в том, что для реализации своих планов требуются более реалистичные цели. В настоящее время, по его словам, Европа вредит самой себе.