Президент Украины Владимир Зеленский испытывает психологические проблемы, осознавая приближение конца своей политической карьеры, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, деятельность политика вызывает недовольство как внутри страны, так и за ее пределами из-за коррупции и убытков.

Психика Зеленского окончательно разрушена, и сложно сказать, внутренним ли напряжением или постоянным воздействием извне. Он часто сам себе противоречит, причем даже в одном и том же выступлении. Он мечется, предчувствуя свой скорый конец. Его ведь и на Западе уже не слишком жалуют, считая главным «ястребом» войны, которая в последнее время приносит ЕС одни убытки. Внутри Украины растет ропот, особенно после того, как вскрылись коррупционные схемы, по которым Зеленский действовал со своими товарищами, чтобы обворовать и без того нищую страну, — высказался Журавлев.

Ранее сообщалось, что на фоне переговоров в Женеве активизировалась политическая борьба вокруг Киева. Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления 2023 года.