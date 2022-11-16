Захарова рассказала о попытке провокации против Лаврова в Камбодже

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Против главы МИД России Сергея Лаврова в Камбодже была предпринята попытка провокации, сообщила представитель ведомства Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Министр прибыл в страну для участия в Восточноазиатском саммите 12 ноября. По словам Захаровой, к главе МИД РФ подбежала женщина, которая выдавала себя за журналистку и пыталась задеть Лаврова своим мобильным телефоном.

Мы собираемся выходить из здания, где камбоджийская сторона прекрасно все организовала, вдруг прорывается, буквально прорывается, хотя речь идёт только об аккредитованных проверенных журналистах, некая дама. Сложно сказать, кого и как она представлял <...> Включила телефон с видеозаписью, не задавая ни одного вопроса, этот телефон в таком прорывном характере пыталась не просто просунуть, а этим телефоном дотронуться до российского министра. То есть явная провокация, — сказала Захарова.

12 ноября Лавров прибыл в столицу Камбоджи для участия в Восточноазиатском саммите. По пути из аэропорта он проехал по центральной улице Пномпеня, названной в честь России. Ранее по той же магистрали проехал кортеж президента США Джо Байдена, который прибыл в Пномпень на саммит АСЕАН — США.

В ходе саммита глава МИД РФ сообщил, что США и их западные союзники настаивали на включении неприемлемых оценок конфликта на Украине в совместное заявление, это помешало участникам мероприятия принять коллективное решение. По словам дипломата, дальнейшее направление сотрудничества будет отражено в официальном сообщении по вопросу международного значения, которое выпустит Камбоджа.