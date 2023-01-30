«Проект «Анаконда»: в Госдуме увидели руку Вашингтона в теракте в Пакистане Депутат Госдумы Федоров заподозрил США в организации теракта в Пакистане

Фото: Hussain Ali/Keystone Press Agency/Global Look Press

архивное фото

Теракт в Пакистане может быть частью плана по «удушению» России — так называемого проекта «Анаконда», заявил NEWS.ru депутат Госдумы Евгений Федоров. По его словам, взрыв в мечети Пешевара вписывается в эту стратегию.

Так что и теракт в Пакистане вполне вписывается в их систему целеполаганий. Ведь у Америки сейчас задача удержать весь мир в своих руках, и теракты для них вполне приемлемая вещь. И то, что Пакистан наконец-то начал реализовывать свои национальные интересы, а не интересы США, американцев, конечно, бесит, и они предпринимают действия, чтобы задушить все в зародыше. А также дестабилизировать пакистанское правительство и за счет этого сорвать начавшееся активное взаимодействие Пакистана с Россией и Китаем, — заявил Федоров.

По мнению парламентария, проект «Анаконда» реализуется с помощью оранжевых интервенций, революций и терактов.

ЦРУ всегда на них специализировалось, со дня своего создания. Отсюда и вывод войск из Афганистана с оставлением огромного количества оружия, с целью оставить в регионе центр напряженности. Отсюда и поставки вооружений Украине, — сообщил Федоров.

Взрыв в мечети произошел 30 января во время молитвенного обряда. По сведениям полицейских, находившихся недалеко от взрыва, звук хлопка был настолько сильный, что разнесся на несколько километров по всей округе.

Изначально было известно о 17 погибших, среди которых двое полицейских, и 90 раненых. Позже число погибших при взрыве возросло до 28, пострадали 120 человек.