«Принцип бумеранга»: Володин о ракетах, поставляемых Киеву ЕС и США Володин предупредил, что поставляемые ЕС и США Киеву ракеты могут «прилететь к своим владельцам»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил, что ракеты, которыми Евросоюз и США снабжают Украину, могут «прилететь к своим владельцам» из-за непрофессионализма киевского режима. Он привел в своем Telegram-канале слова главы украинского Минобороны Алексея Резникова о том, что тот адвокат и не разбирается в ракетах. Политик отметил, что Вашингтон, продолжая конфликт до последнего украинца, делает заложниками Европу.

Ракеты, которые Вашингтон и Брюссель поставляют киевскому режиму, из-за его непрофессионализма могут прилететь к своим владельцам обратно.<...> США в своем желании продолжать войну до последнего украинца делают заложниками Европу, которой эти «подарки» могут вернуться, — сообщил Володин.

Ранее Резников не смог ответить на вопрос об эффективности ракетных комплексов NASAMS, которые Киеву поставят США. Глава военного ведомства сослался на то, что он «не ракетчик, а юрист».

Резников также сообщил, что полученное Киевом западное оружие не будет использоваться для ударов по объектам на территории России. Он отметил, что имеет в виду в первую очередь РСЗО HIMARS. По словам главы оборонного ведомства, украинская сторона никогда не скрывала данный факт.

Ранее стало известно, что Пентагон изучает 1,3 тысячи предложений от 800 производителей инновационного оружия для отправки новых арсеналов на Украину. Среди приоритетных потребностей Киева системы ПВО и береговой обороны, беспилотники, противотанковое и противопехотное вооружение, а также средства связи.