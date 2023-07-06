Правительство признало творческими больше россиян В России расширили перечень профессий творческого характера

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Перечень профессий и должностей творческих работников расширили в России, сообщает пресс-служба правительства РФ. Теперь для таких работников время, когда они по инициативе работодателя не участвуют в создании или исполнении произведений, оплачивается не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В обновленном перечне указаны 236 профессий и должностей, их выбрали с опорой на современный запрос учреждений и организаций культуры.

Правительство поясняет, что такое решение приняли для осуществления новых норм Трудового кодекса, поскольку раньше работники, не участвовавшие в создании или исполнении произведения искусств, могли получать заработную плату ниже МРОТ. После внесения изменений работодатель должен гарантировать оплату не ниже этого уровня.

Ранее Министерство труда и социальной политики подготовило законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда с 1 января 2024 года на 18,5%. В документе также предлагается с 2025 года установить соотношение МРОТ и медианной зарплаты не ниже 48%.