09 февраля 2026 в 12:14

Правительство подготовило поправки к закону о ценовых индикаторах

«Коммерсант»: кабмин сохранит котировки Argus для расчета нефтяных налогов

Правительство России подготовило поправки к закону, который запрещает иностранным компаниям с 1 марта формировать ценовые индикаторы на торговых рынках в стране, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Нововведение призвано сохранить использование котировок международного агентства Argus при расчете нефтяных налогов.

Согласно действующему закону, зарубежные и российские компании с долей иностранного участия свыше 20% не смогут исследовать российские товарные рынки. Поправки подразумевают исключения для организаций, данные которых используются в отечественном налоговом законодательстве.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что его партия внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий годичную отсрочку для вступления в силу всех новых законов, повышающих налоговую нагрузку на граждан и бизнес. По его мнению, это защитит предпринимателей от ситуации, когда они «просыпаются в новых реалиях уже через месяц». По его словам, налоговая система должна стать справедливой и предсказуемой, а предлагаемая норма позволит убрать «эффект внезапности» и даст бизнесу уверенность в завтрашнем дне.

